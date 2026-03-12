ИИ советует подросткам опасные диеты - исследование

$43.980.1150.930.10
ukenru
14:27 • 1114 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 5656 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 16696 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
09:02 • 33538 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 43811 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 53857 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 67473 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 58736 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 46095 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 45910 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.1м/с
35%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть судов атакованы в Персидском и Ормузском проливах, погиб моряк12 марта, 05:41 • 49130 просмотра
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 35204 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 31665 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 26592 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 21899 просмотра
публикации
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 4076 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 4602 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 27213 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать09:55 • 32283 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 59270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ирак
Германия
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 536 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 1074 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 14764 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 42571 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 31135 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
ЧатГПТ
DJI Mavic

ИИ советует подросткам опасные диеты - исследование

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Исследование показало, что популярные модели ИИ рекомендуют подросткам критически низкокалорийное питание. Это может навредить росту и развитию организма.

ИИ советует подросткам опасные диеты - исследование

Бесплатные чат-боты с искусственным интеллектом могут рекомендовать подросткам слишком низкокалорийные диеты. К такому выводу пришли исследователи из Турции, протестировавшие пять популярных моделей ИИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

В последнее время подростки все чаще обращаются к чат-ботам с искусственным интеллектом не только для помощи с домашними заданиями, но и для получения советов на личные темы.

Однако новое исследование показало, что бесплатные версии популярных моделей ИИ регулярно предлагают подросткам планы питания с очень низким содержанием калорий и питательных веществ. В некоторых случаях рекомендации были настолько строгими, что предусматривали фактический пропуск приемов пищи. По словам исследователей, соблюдение таких планов может даже замедлить рост подростков.

Подростковый возраст - это один из важнейших периодов роста, наряду с младенчеством. Им нужно гораздо больше калорий, чем взрослому человеку

- сказала диетолог Тайя Бах.

Она также подчеркнула, что даже подростки с избыточным весом нуждаются в достаточном количестве энергии.

Даже если у вас избыточный вес, у вас все равно есть этот фактор роста, потому что значительная часть ваших калорий все еще идет на гормоны, развитие и рост костей

- пояснила Бах.

Исследование провели ученые во главе с доцентом кафедры медицинских наук Стамбульского университета Атлас Айше Бетюль Билен. Они попросили пять бесплатных инструментов искусственного интеллекта создать трехдневные планы питания для четырех гипотетических подростков. Среди протестированных моделей были ChatGPT-4, Gemini 2.5 Pro, Bing Chat-5GPT, Claude 4.1 и Perplexity. В подсказках указывали возраст, рост и вес 15-летних подростков. Среди них были парень и девушка с показателями "избыточного веса" по индексу массы тела, а также парень и девушка с показателями "ожирения".

Чат-ботов просили составить ежедневные меню из трех основных приемов пищи и двух перекусов. В результате исследователи получили 60 вариантов ежедневных планов питания.

Мы наблюдали изменчивость. Однако, несмотря на эту вариацию, многие модели показали схожие общие закономерности, такие как недооценка общего потребления энергии и сдвиг баланса макронутриентов

- сказала Билен.

Напомним

42% взрослых и 70% подростков в Украине регулярно пользуются инструментами ИИ. Половина взрослых и 76% подростков уже принимали решения на основе взаимодействия с искусственным интеллектом.

Алла Киосак

ЗдоровьеТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
ЧатГПТ
Турция
Украина