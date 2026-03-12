ИИ советует подросткам опасные диеты - исследование

Бесплатные чат-боты с искусственным интеллектом могут рекомендовать подросткам слишком низкокалорийные диеты. К такому выводу пришли исследователи из Турции, протестировавшие пять популярных моделей ИИ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

В последнее время подростки все чаще обращаются к чат-ботам с искусственным интеллектом не только для помощи с домашними заданиями, но и для получения советов на личные темы.

Однако новое исследование показало, что бесплатные версии популярных моделей ИИ регулярно предлагают подросткам планы питания с очень низким содержанием калорий и питательных веществ. В некоторых случаях рекомендации были настолько строгими, что предусматривали фактический пропуск приемов пищи. По словам исследователей, соблюдение таких планов может даже замедлить рост подростков.

Подростковый возраст - это один из важнейших периодов роста, наряду с младенчеством. Им нужно гораздо больше калорий, чем взрослому человеку - сказала диетолог Тайя Бах.

Она также подчеркнула, что даже подростки с избыточным весом нуждаются в достаточном количестве энергии.

Даже если у вас избыточный вес, у вас все равно есть этот фактор роста, потому что значительная часть ваших калорий все еще идет на гормоны, развитие и рост костей - пояснила Бах.

Исследование провели ученые во главе с доцентом кафедры медицинских наук Стамбульского университета Атлас Айше Бетюль Билен. Они попросили пять бесплатных инструментов искусственного интеллекта создать трехдневные планы питания для четырех гипотетических подростков. Среди протестированных моделей были ChatGPT-4, Gemini 2.5 Pro, Bing Chat-5GPT, Claude 4.1 и Perplexity. В подсказках указывали возраст, рост и вес 15-летних подростков. Среди них были парень и девушка с показателями "избыточного веса" по индексу массы тела, а также парень и девушка с показателями "ожирения".

Чат-ботов просили составить ежедневные меню из трех основных приемов пищи и двух перекусов. В результате исследователи получили 60 вариантов ежедневных планов питания.

Мы наблюдали изменчивость. Однако, несмотря на эту вариацию, многие модели показали схожие общие закономерности, такие как недооценка общего потребления энергии и сдвиг баланса макронутриентов - сказала Билен.

