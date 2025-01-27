Ще плюс 1430 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1430 окупантів, 3 танки, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 27 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 831 620 (+1430) осіб,

танків ‒ 9871 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 561 (+12) од,

артилерійських систем – 22 339 (+16) од,

РСЗВ – 1263 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 327 (+74),

крилаті ракети ‒ 3053 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 35 183 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 3716 (+1).

Дані уточнюються.

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