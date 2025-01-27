Ще плюс 1430 і окупантів і понад 150 одиниць техніки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1430 окупантів, 3 танки, 12 ББМ та іншу техніку, загальні втрати особового складу сягнули 831 620 осіб.
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Знищено 1430 окупантів, 3 танки, 12 ББМ та іншу військову техніку. Втрати ворога оприлюднив вранці 27 січня Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 831 620 (+1430) осіб,
- танків ‒ 9871 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 561 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 339 (+16) од,
- РСЗВ – 1263 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1050 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23 327 (+74),
- крилаті ракети ‒ 3053 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35 183 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 3716 (+1).
Дані уточнюються.
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