Десятки українських БпЛА цієї ночі атакували росію: де гриміли вибухи

Десятки українських безпілотників цієї ночі атакували росію. Протиповітряна оборона спрацювала у п'яти областями рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони росії.

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В понеділок, 27 січня, міністерство оборони росії заявило про нічну атаку, нібито українських безпілотників, російська ППО спрацювала у п'яти областями рф.

За даними відомства, загалом було ліквідовано 32 БпЛА.

Протягом минулої ночі черговими засобами знищено та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати: п'ятнадцять – над територією Воронезької області, одинадцять – над територією Білгородської області; чотири - над територією Курської області; по одному - над територіями Орловської та Тверської областей - повідомили в оборонному відомстві рф.

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