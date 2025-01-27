Десятки українських БпЛА цієї ночі атакували росію: де гриміли вибухи
Київ • УНН
Міноборони рф повідомило про нічну атаку українських безпілотників у п'яти областях. За даними відомства, було перехоплено 32 дрони над Воронезькою, Білгородською, Курською, Орловською та Тверською областями.
Десятки українських безпілотників цієї ночі атакували росію. Протиповітряна оборона спрацювала у п'яти областями рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони росії.
Деталі
В понеділок, 27 січня, міністерство оборони росії заявило про нічну атаку, нібито українських безпілотників, російська ППО спрацювала у п'яти областями рф.
За даними відомства, загалом було ліквідовано 32 БпЛА.
Протягом минулої ночі черговими засобами знищено та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати: п'ятнадцять – над територією Воронезької області, одинадцять – над територією Білгородської області; чотири - над територією Курської області; по одному - над територіями Орловської та Тверської областей
Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф27.01.25, 00:41 • 111015 переглядiв