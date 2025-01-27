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Десятки українських БпЛА цієї ночі атакували росію: де гриміли вибухи

Київ • УНН

 • 121858 перегляди

Міноборони рф повідомило про нічну атаку українських безпілотників у п'яти областях. За даними відомства, було перехоплено 32 дрони над Воронезькою, Білгородською, Курською, Орловською та Тверською областями.

Десятки українських безпілотників цієї ночі атакували росію. Протиповітряна оборона спрацювала у п'яти областями рф. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони росії.

Деталі

В понеділок, 27 січня, міністерство оборони росії заявило про нічну атаку, нібито українських безпілотників, російська ППО спрацювала у п'яти областями рф.

За даними відомства, загалом було ліквідовано 32 БпЛА.

Протягом минулої ночі черговими засобами знищено та перехоплено 32 українські безпілотні літальні апарати: п'ятнадцять – над територією Воронезької області, одинадцять – над територією Білгородської області; чотири - над територією Курської області; по одному - над територіями Орловської та Тверської областей

- повідомили в оборонному відомстві рф.

Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф27.01.25, 00:41 • 111015 переглядiв

Віта Зеленецька

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