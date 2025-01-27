Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило о ночной атаке украинских беспилотников в пяти областях. По данным ведомства, было перехвачено 32 дрона над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.
Десятки украинских беспилотников этой ночью атаковали россию. Противовоздушная оборона сработала в пяти областях рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны россии.
Детали
В понедельник, 27 января, министерство обороны россии заявило о ночной атаке, якобы украинских беспилотников, российская ПВО сработала в пяти областями рф.
По данным ведомства, всего было ликвидировано 32 БпЛА.
В течение минувшей ночи дежурными средствами уничтожено и перехвачено 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать - над территорией Воронежской области, одиннадцать - над территорией Белгородской области; четыре - над территорией Курской области; по одному - над территориями Орловской и Тверской областей
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф27.01.25, 00:41 • 57774 просмотра