Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

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Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 105822 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

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Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 182625 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 186407 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

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Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 251810 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 152772 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 128678 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

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Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 122326 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 144678 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

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23 января, 14:59 • 144673 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Киев  •  УНН

 • 22517 просмотра

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Минобороны рф сообщило о ночной атаке украинских беспилотников в пяти областях. По данным ведомства, было перехвачено 32 дрона над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.

Десятки украинских беспилотников этой ночью атаковали россию. Противовоздушная оборона сработала в пяти областях рф. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны россии.

Детали

В понедельник, 27 января, министерство обороны россии заявило о ночной атаке, якобы украинских беспилотников, российская ПВО сработала в пяти областями рф.

По данным ведомства, всего было ликвидировано 32 БпЛА.

В течение минувшей ночи дежурными средствами уничтожено и перехвачено 32 украинских беспилотных летательных аппарата: пятнадцать - над территорией Воронежской области, одиннадцать - над территорией Белгородской области; четыре - над территорией Курской области; по одному - над территориями Орловской и Тверской областей

- сообщили в оборонном ведомстве рф.

Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф27.01.25, 00:41 • 57774 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
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bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат

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