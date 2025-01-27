Еще плюс 1430 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1430 оккупантов, 3 танка, 12 ББМ и другую технику, общие потери личного состава составили 831 620 человек.
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1430 оккупантов, 3 танка, 12 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 27 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 831 620 (+1430) человек,
- танков - 9871 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 20 561 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед,
- РСЗО - 1263 (+0) ед,
- средства ППО - 1050 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74),
- крылатые ракеты - 3053 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед,
- специальная техника - 3716 (+1).
Данные уточняются.
Напомним
Минобороны рф сообщило о ночной атаке украинских беспилотников в пяти областях. По данным ведомства, было перехвачено 32 дрона над Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской и Тверской областями.
Украинское оружие возвращает войну в рф и уменьшает ее потенциал - Зеленский27.01.25, 01:05 • 78710 просмотров