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Еще плюс 1430 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1430 и оккупантов и более 150 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 2591 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1430 оккупантов, 3 танка, 12 ББМ и другую технику, общие потери личного состава составили 831 620 человек.

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Уничтожено 1430 оккупантов, 3 танка, 12 ББМ и другую военную технику. Потери врага обнародовал утром 27 января Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 831 620 (+1430) человек,
    • танков - 9871 (+3) ед,
      • боевых бронированных машин - 20 561 (+12) ед,
        • артиллерийских систем - 22 339 (+16) ед,
          • РСЗО - 1263 (+0) ед,
            • средства ППО - 1050 (+0) ед,
              • самолетов - 369 (+0) ед,
                • вертолетов - 331 (+0) ед,
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 23 327 (+74),
                    • крылатые ракеты - 3053 (+0),
                      • корабли /катера - 28 (+0) ед,
                        • подводные лодки - 1 (+0) ед,
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 35 183 (+59) ед,
                            • специальная техника - 3716 (+1).

                              Данные уточняются.

                              Напомним

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                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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