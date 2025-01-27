Украинское оружие возвращает войну в рф и уменьшает ее потенциал - Зеленский
Киев • УНН
Президент поблагодарил разработчиков дальнобойных дронов и ракет за эффективные удары по территории рф. Уменьшение возможностей врага перерабатывать нефть и низкие цены на энергоресурсы приближают мир.
Украинское оружие возвращает войну в российскую федерацию, уменьшает вражеский потенциал для ее продолжения, что и нужно для мира. И 2025 год должен стать решающим. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского.
Детали
В воскресенье, 26 января в своем вечернем видеообращении Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское оружие возвращает войну в рф, уменьшая российский потенциал войны.
Я хочу поблагодарить всех украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов, наших ракет. Каждый может увидеть их эффективность - как наше оружие возвращает войну в россию и как уменьшается российский потенциал войны
Глава государства отметил, что беспокойство в россии, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на этот энергоресурс - это то, что нужно ради мира.
"Ну и, конечно, все ребята из Службы безопасности Украины, Сил специальных операций, всех наших Вооруженных Сил Украины, СВР, ГУР - каждый, кто добавляет свою силу и свою меткость к возможностям Украины, - спасибо вам всем!", - резюмировал Зеленский.
Напомним
В ночь на 26 января украинские беспилотники поразили объекты Рязанской нефтеперерабатывающей компании, обеспечивающей топливом российскую армию. Также был поражен пункт управления Тихоокеанского флота рф на Курщине.
Украинские дроны атаковали нефтебазу в Тверской области рф27.01.25, 00:41 • 7758 просмотров