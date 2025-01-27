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Українська зброя повертає війну в рф та зменшує її потенціал - Зеленський

Українська зброя повертає війну в рф та зменшує її потенціал - Зеленський

Київ • УНН

 • 116618 перегляди

Президент подякував розробникам далекобійних дронів та ракет за ефективні удари по території рф. Зменшення можливостей ворога переробляти нафту та нижчі ціни на енергоресурси наближають мир.

Українська зброя повертає війну в російську федерацію, зменшує ворожий потенціал для її продовження, що і треба для миру. І 2025 рік має стати вирішальним. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Президента України Володимира Зеленського.

Деталі

У неділю, 26 січня у своєму вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що українська зброя повертає війну в рф, зменшуючи російський потенціал війни.

Я хочу подякувати всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність - як наша зброя повертає війну в росію і як зменшується російський потенціал війни

- сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що неспокій у росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на цей енергоресурс - це те, що потрібно заради миру.

"Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР - кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, - дякую вам всім!", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

В ніч на 26 січня українські безпілотники вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, що забезпечує паливом російську армію. Також було уражено пункт управління Тихоокеанського флоту рф на Курщині.

Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф27.01.25, 00:41 • 111015 переглядiв

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