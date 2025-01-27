Українська зброя повертає війну в рф та зменшує її потенціал - Зеленський

Українська зброя повертає війну в російську федерацію, зменшує ворожий потенціал для її продовження, що і треба для миру. І 2025 рік має стати вирішальним. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Президента України Володимира Зеленського.

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У неділю, 26 січня у своєму вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що українська зброя повертає війну в рф, зменшуючи російський потенціал війни.

Я хочу подякувати всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність - як наша зброя повертає війну в росію і як зменшується російський потенціал війни - сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що неспокій у росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на цей енергоресурс - це те, що потрібно заради миру.

"Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР - кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, - дякую вам всім!", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

В ніч на 26 січня українські безпілотники вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, що забезпечує паливом російську армію. Також було уражено пункт управління Тихоокеанського флоту рф на Курщині.

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