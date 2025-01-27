Українська зброя повертає війну в рф та зменшує її потенціал - Зеленський
Київ • УНН
Президент подякував розробникам далекобійних дронів та ракет за ефективні удари по території рф. Зменшення можливостей ворога переробляти нафту та нижчі ціни на енергоресурси наближають мир.
Українська зброя повертає війну в російську федерацію, зменшує ворожий потенціал для її продовження, що і треба для миру. І 2025 рік має стати вирішальним. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Президента України Володимира Зеленського.
Деталі
У неділю, 26 січня у своєму вечірньому відеозверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що українська зброя повертає війну в рф, зменшуючи російський потенціал війни.
Я хочу подякувати всім українським розробникам і виробникам далекобійних дронів, наших ракет. Кожен може побачити їхню ефективність - як наша зброя повертає війну в росію і як зменшується російський потенціал війни
Глава держави зазначив, що неспокій у росії, зменшення російських можливостей продавати й переробляти нафту, менші глобальні ціни на цей енергоресурс - це те, що потрібно заради миру.
"Ну і, звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних Сил України, СЗР, ГУР - кожен, хто додає свою силу та свою влучність до спроможностей України, - дякую вам всім!", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
В ніч на 26 січня українські безпілотники вразили об'єкти Рязанської нафтопереробної компанії, що забезпечує паливом російську армію. Також було уражено пункт управління Тихоокеанського флоту рф на Курщині.
Українські дрони атакували нафтобазу в Тверській області рф27.01.25, 00:41 • 111015 переглядiв