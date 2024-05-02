Ще плюс 1030 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 470 870 осіб, 7332 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 470 870 (+1030) осіб,

танків ‒ 7332 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од,

артилерійських систем – 12044 (+20) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 784 (+4) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1988 (+8).

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління ворога – Генштаб