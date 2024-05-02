Ще плюс 1030 окупантів і 20 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 470 870 осіб особового складу і 7332 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 470 870 осіб, 7332 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 470 870 (+1030) осіб,
- танків ‒ 7332 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од,
- артилерійських систем – 12044 (+20) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 784 (+4) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1988 (+8).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління ворога – Генштаб02.05.24, 07:04 • 20533 перегляди