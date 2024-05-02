Еще плюс 1030 оккупантов и 20 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 470 870 человек, 7332 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 470 870 (+1030) человек,

танков - 7332 (+20) ед,

боевых бронированных машин - 14096 (+29) ед,

артиллерийских систем - 12044 (+20) ед,

РСЗО - 1053 (+0) ед,

средства ППО - 784 (+4) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9561 (+23),

крылатые ракеты - 2126 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16224 (+49) ед,

специальная техника - 1988 (+8).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. В общем, враг нанес 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления врага - Генштаб