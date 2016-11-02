"Шахтар" прибув у Бельгію на матч Ліги чемпіонів з "Гентом"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Донецький "Шахтар" вранці вилетів в Остенде (Бельгія) на матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи з "Гентом". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "помаранчево-чорних".
На гру з бельгійцями Паулу Фонсека взяв 22 футболісти:
воротарі: Андрій Пятов, Антон Каніболоцький, Микита Шевченко;
захисники: Дарійо Срна, Богдан Бутко, Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, Іван Ордець, Сергій Кривцов, Ісмаїлі;
півзахисники: Тарас Степаненко, Максим Малишев, Фред, В’ячеслав Танковський, Тайсон, Дентіньо, Марлос, Бернард, Веллінгтон Нем;
нападники: Факундо Феррейра, Едуардо, Андрій Борячук.
Відзначимо, що в Бельгію не полетів нападник Євген Селезньов.
Нагадаємо, що поєдинок "Гент" – "Шахтар" відбудеться 3 листопада. Початок о 22:05.
Як повідомляв УНН, матч “Гент”-“Шахтар” розсудить білоруська бригада арбітрів.