"Шахтер" прибыл в Бельгию на матч Лиги чемпионов с "Гентом"

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Донецкий "Шахтер" утром вылетел в Остенде (Бельгия) на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Гентом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".