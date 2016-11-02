"Шахтер" прибыл в Бельгию на матч Лиги чемпионов с "Гентом"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Донецкий "Шахтер" утром вылетел в Остенде (Бельгия) на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Гентом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".
На игру с бельгийцами Паулу Фонсека взял 22 футболиста:
вратари: Андрей Пятов, Антон Каниболоцкий, Никита Шевченко;
защитники: Дарио Срна, Богдан Бутко, Ярослав Ракицкий, Александр Кучер, Иван Ордец, Сергей Кривцов, Исмаили;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Фред, Вячеслав Танковский, Тайсон, Дентиньо, Марлос, Бернард, Веллингтон Нем;
нападающие: Феррейра, Эдуардо, Андрей Борячук.
Отметим, что в Бельгию не полетел нападающий Евгений Селезнев.
Напомним, что поединок "Гент" - "Шахтер" состоится 3 ноября. Начало в 22:05.
Как сообщал УНН, матч "Гент" - "Шахтер" рассудит белорусская бригада арбитров.