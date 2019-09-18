"Шахтар" – "Манчестер Сіті": Каштру назвав Зінченка одним із топових футболістів світу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру відзначив важливість присутності Олександра Зінченка у складі "Манчестер Сіті" перед очною зустріччю команд в Лізі чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт "гірників".
На думку Каштру, українець є одним із кращих футболістів світу на своїй позиції, який має специфічні дані.
“Це гравець, який виконує дуже важливі функції в команді. Зінченко — крайній захисник з дуже специфічними даними. Він не так часто відповідає за бровку, а більше звужується, переходить в середину, будучи також одним з тих, хто допомагає змінювати фланг атаки. Перед ним є Стерлінг, який підключається, коли це потрібно, а також Давид Сільва і де Брюйне. Дуже цікавий футболіст і, звичайно, один з топових в світі на цій позиції. У нього дуже хороший взаємозв’язок зі Стерлінгом”, — зізнався португалець.
Нагадаємо, що Зінченко потрапив до числа найдорожчих захисників світу на лівому фланзі.