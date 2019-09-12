Футболіст Зінченко потрапив до рейтингу найдорожчих лівих захисників світу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Гравець англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найдорожчим футболістом збірної України. Про це стало відомо після оновлених даних ресурсу "Transfermarkt", передає УНН.
Вартість Зінченка збільшилася одразу на 10 млн євро в порівнянні з останнім оновленням і наразі становить 30 млн євро.
Даний показник дозволив футболісту лівої бровки оборони вийти на одноосібне перше місце серед українських футболістів.
Раніше він розділяв перший рядок з Андрієм Ярмоленком і Віктором Циганковим, їх трансферна вартість становила 20 млн євро.
На четвертому місці знаходиться Руслан Малінвоський (12,5 млн євро), а на 5-му Андрій Лунін (7,5).
Крім того відзначимо, що Зінченко знаходиться на 12 місці серед найдорожчих захисників лівого флангу одразу за представником "Челсі" Маркосом Алонсо. Лідером є Ендрю Робертсон з "Ліверпулю" (60). Серед усіх оборонців Зінченко поділяє з 60 по 74 місце.
Нагадаємо, що Зінченко став автором історичного переможного рекорду в складі "МС".