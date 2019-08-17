Переможний історичний рекорд Зінченка перервався у матчі з “Тоттенхемом”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У центральному поєдинку другого туру чемпіонату Англії з футболу “Манчестер Сіті” на “Етіхад” приймав лондонський “Тоттенхем”, повідомляє кореспондент УНН.
Двічі господарі виходили вперед у рахунку, і двічі фіналіст Ліги чемпіонів з Лондона зрівнював його. В активі Де Брюйне дві результативні передачі на Стерлінга та Агуеро. У формі “шпор” відзначився Ерік Ламела та Лукас — 2:2.
Крім того, на 2-й компенсованій хвилині до гри з подачі кутового забив м’яч Габріель Жезус, але після перегляду помічником системи VAR, гол був відмінений через гру рукою партнера бразильця по команді.
Повний поєдинок провів українець Олександр Зінченко попри те, що перед заключним проміжком гри він зазнав пошкодження задньої частини ноги. Проте через певний період часу зміг продовжити гру.
Примітно, що до цього моменту Зінченко виходив у стартовому складі АПЛ 23 рази і у всіх них “МС” святкував виграші. Дане досягнення було історичним — тільки Зінченко та Давид Сільва відзначалися даним показником в історії чемпіонатів Англії.
Додамо, для обох команд втрата очок в чемпіонаті стала першою.