Победный исторический рекорд Зинченко прервался в матче с "Тоттенхэмом"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В центральном поединке второго тура чемпионата Англии по футболу “Манчестер Сити” на “Этихад” принимал лондонский “Тоттенхэм”, сообщает корреспондент УНН.
Дважды хозяева выходили вперед в счете, и дважды финалист Лиги чемпионов из Лондона сравнивал его. В активе Где Брюйне две результативные передачи на Стерлинга и Агуэро. В форме “шпор” отметился Ламела и Лукас — 2:2.
Кроме того, на 2-й компенсированной минуте к игре с подачи углового забил мяч Габриэль Жезус, но после просмотра помощником системы VAR, гол был отменен из-за игру рукой партнера бразильца по команде.
Полный поединок провел украинец Александр Зинченко несмотря на то, что перед заключительным промежутком игры он получил повреждение задней части ноги. Однако через определенный период времени смог продолжить игру.
Примечательно, что до этого момента Зинченко выходил в стартовом составе АПЛ 23 раза и во всех них “МС” праздновал выигрыше. Данное достижение было историческим — только Зинченко и Давид Сильва отмечались данным показателем в истории чемпионатов Англии.
Добавим, для обеих команд потеря очков в чемпионате стала первой.