Футболист Зинченко попал в рейтинг самых дорогих левых защитников мира
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом сборной Украины. Об этом стало известно после обновленных данных ресурса "Transfermarkt", передает УНН.
Стоимость Зинченко увеличилась сразу на 10 млн евро по сравнению с последним обновлением и сейчас составляет 30 млн евро.
Данный показатель позволил футболисту левой бровки обороны выйти на единоличное первое место среди украинских футболистов.
Ранее он разделял первую строчку с Андреем Ярмоленко и Виктором Цыганковым, их трансферная стоимость составляла 20 млн евро.
На четвертом месте находится Руслан Малинвоський (12,5 млн евро), а на 5-м Андрей Лунин (7,5).
Кроме того отметим, что Зинченко находится на 12 месте среди самых дорогих защитников левого фланга сразу за представителем "Челси" Маркосом Алонсо. Лидером является Эндрю Робертсон из "Ливерпуля" (60). Среди всех защитников Зинченко разделяет с 60 по 74 место.
Напомним, что Зинченко стал автором исторического победного рекорда в составе "МС".