“Шахтер” — “Манчестер Сити”: Каштру назвал Зинченко одним из топовых футболистов мира

По мнению Каштру, украинец является одним из лучших футболистов мира на своей позиции, который имеет специфические данные.

“Это игрок, который выполняет очень важные функции в команде. Зинченко — крайний защитник с очень специфическими данными. Он не так часто отвечает за бровку, а больше сужается, переходит в середину, будучи также одним из тех, кто помогает менять фланг атаки. Перед ним есть Стерлинг, который подключается, когда это нужно, а также Давид Сильва и где Брюйне. Очень интересный футболист и, конечно, один из топовых в мире на этой позиции. У него очень хороший взаимосвязь с Стерлингом”, — признался португалец.

Напомним, что Зинченко попал в число самых дорогих защитников мира на левом фланге.