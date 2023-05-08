Шахраї використовують платіжні електронні листи для кібератак: що треба знати

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила та дослідила факт розповсюдження хакерським угрупуванням UAC-0006 електронних листів із використанням скомпрометованих облікових записів з темою «рахунку/оплати» із додатком у вигляді ZIP-архіву. Про це пише УНН із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Деталі

Згаданий ZIP-архів є файлом-поліглотом, що містить документ-приманку та JavaScript-файл, який, використовуючи PowerShell, забезпечить завантаження та запуск виконуваного файлу. Останній, своєю чергою, здійснить запуск шкідливої програми SmokeLoader.

Дати реєстрації доменних імен, а також дата компіляції файлу свідчать про те, що кампанію ініційовано у квітні 2023 року.

«Активність групи UAC-0006 є фінансово мотивованою та здійснювалась від 2013 року по липень 2021 року. Нова активність є своєрідним «поверненням» групи. Типовий зловмисний задум полягає в ураженні ЕОМ бухгалтерів (за допомогою яких здійснюється забезпечення фінансової діяльності, наприклад, доступ до систем дистанційного банківського обслуговування), викраденні автентифікаційних даних (логін, пароль, ключ / сертифікат) та створенні несанкціонованих платежів (у деяких випадках з використанням HVNC-боту, безпосередньо з ураженої ЕОМ)», – зауважують у CERT-UA

Враховуючи, що згаданою групою на етапі первинного ураження типово використовуються JavaScript-завантажувачі, тимчасово мінімізувати вірогідність ураження можливо шляхом блокування запуску wscript.exe (Windows Script Host) на ЕОМ, попередили у відомстві.

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