Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: поради

Деталі

Як наголошують у Держспецзв'язку, під час онлайн-шопінгу завжди необхідно дбати про фінансову та кібергігієну.

Наступні поради допоможуть робити покупки в інтернеті безпечно і захиститися від шахраїв.

Створіть окрему поштову електронну скриньку, адресу якої зможете залишати на сайтах оголошень під час реєстрації. Ніколи не використовуйте робочого e-mail.

Не використовуйте під час купівлі / продажу в інтернеті свого фінансового телефонного номера (той, який ви залишаєте у банках і до якого «прив’язані» ваші банківські картки).

Замовте окрему банківську картку для покупок в інтернеті. Це може бути віртуальна картка. Нікому не повідомляйте секретних реквізитів платіжної картки (термін дії, CVV – тризначний код на звороті), PIN-коду, паролів до банківських застосунків. Поповнюйте картку лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку.

Встановіть ліміти на розрахунки банківською карткою в інтернеті. Це можна зробити в мобільному застосунку або зателефонувавши в банк.

Остерігайтесь фішингових сайтів. Зловмисники можуть створювати сторінки, які імітують популярні платформи для онлайн-шопінгу. Звертайте увагу на правильність написання адреси вебсайту.

Спілкуйтеся із продавцями в офіційних чатах торговельної платформи, тут зберігається історія повідомлень. Пропозиція перевести спілкування у сторонні месенджери або на інші вебсайти має насторожити. Не переходьте за посиланнями в оголошеннях або тими, які у приватному листуванні може надіслати продавець або покупець. Вони також можуть бути фішинговими.

Ознайомлюйтеся з умовами використання і політикою конфіденційності сайту, на якому збираєтесь купувати чи продавати. Якщо такі розділи на сторінці відсутні, це має насторожити.

Перевіряйте репутацію продавця. Наприклад, загугліть його номер телефону чи адресу електронної пошти. Можливо, про нього вже були негативні відгуки.

Перевіряйте номер телефону, банківську картку та посилання на сумнівний сайт на сайті Кіберполіції у розділі «Стоп фрауд». Можливо, шахраї вже є у базі правоохоронців.

Звертайте увагу на новини, у яких розповідають про поширені схеми шахрайства в інтернеті під час купівлі, продажу – або шахрайства під виглядом благодійності чи різноманітних виплат і «допомоги від держави».

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