Как не стать жертвой мошенников в интернете: советы

ukru
Эксклюзив
16:00 • 55458 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 118404 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 125276 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107772 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102560 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 87413 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110637 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135937 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122947 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136687 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 132925 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128806 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114465 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 66725 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 56426 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 226337 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256924 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195441 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200895 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236289 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 66725 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114465 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118366 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125968 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141132 просмотра
Актуальное
Как не стать жертвой мошенников в интернете: советы

Как не стать жертвой мошенников в интернете: советы

Киев • УНН

 • 681988 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала список советов для украинцев по противодействию угрозам в киберпространстве, безопасному пользованию телефонами, интернетом и как безопасно осуществлять онлайн-шоппинг, передает УНН.

Детали

Как отмечают в Госспецсвязи, во время онлайн-шопинга всегда необходимо заботиться о финансовой и кибергигиене.

Следующие советы помогут делать покупки в интернете безопасно и защититься от мошенников.

Создайте отдельный почтовый электронный ящик, адрес которого сможете оставлять на сайтах объявлений при регистрации. Никогда не используйте рабочий e-mail.

Не используйте при покупке/продаже в интернете своего финансового телефонного номера (тот, который вы оставляете в банках и к которому «привязаны» ваши банковские карты).

Закажите отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Это может быть виртуальная карта. Никому не сообщайте секретных реквизитов платежной карты (срок действия, CVV – трехзначный код с обратной стороны), PIN-кода, паролей к банковским приложениям. Пополняйте карту только на ту сумму, которая необходима для расчета.

Установите лимиты на расчеты банковской картой в интернете. Это можно сделать в мобильном приложении или позвонив в банк.

Остерегайтесь фишинговых сайтов. Злоумышленники могут создавать страницы, имитирующие популярные платформы для онлайн-шопинга. Обратите внимание на правильность написания адреса сайта.

Общайтесь с продавцами в официальных чатах торговой платформы, здесь сохраняется история сообщений. Предложение перевести общение в сторонние мессенджеры или другие вебсайты должно насторожить. Не переходите по ссылкам в объявлениях или тем, которые в частной переписке может отправить продавец или покупатель. Они также могут быть фишинговыми.

Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности сайта, на котором собираетесь покупать или продавать. Если такие разделы на странице отсутствуют, это должно насторожить.

Проверяйте репутацию продавца. Например, зарегистрируйте номер телефона или адрес электронной почты. Возможно, о нем уже были отрицательные отзывы.

Проверяйте номер телефона, банковскую карту и ссылку на сомнительный сайт на сайте Киберполиции в разделе «Стоп фрауд». Возможно, мошенники уже находятся в базе правоохранителей.

Обращайте внимание на новости, в которых рассказывают о распространенных схемах мошенничества в интернете при покупке, продаже – или мошенничества под видом благотворительности или различных выплат и «помощи от государства».

Напомним

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, как защитить электроприборы от перепада напряжения после восстановления электроснабжения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Лайфхак

Обратиться по вопросам размещения рекламы