Как не стать жертвой мошенников в интернете: советы

Детали

Как отмечают в Госспецсвязи, во время онлайн-шопинга всегда необходимо заботиться о финансовой и кибергигиене.

Следующие советы помогут делать покупки в интернете безопасно и защититься от мошенников.

Создайте отдельный почтовый электронный ящик, адрес которого сможете оставлять на сайтах объявлений при регистрации. Никогда не используйте рабочий e-mail.

Не используйте при покупке/продаже в интернете своего финансового телефонного номера (тот, который вы оставляете в банках и к которому «привязаны» ваши банковские карты).

Закажите отдельную банковскую карту для покупок в интернете. Это может быть виртуальная карта. Никому не сообщайте секретных реквизитов платежной карты (срок действия, CVV – трехзначный код с обратной стороны), PIN-кода, паролей к банковским приложениям. Пополняйте карту только на ту сумму, которая необходима для расчета.

Установите лимиты на расчеты банковской картой в интернете. Это можно сделать в мобильном приложении или позвонив в банк.

Остерегайтесь фишинговых сайтов. Злоумышленники могут создавать страницы, имитирующие популярные платформы для онлайн-шопинга. Обратите внимание на правильность написания адреса сайта.

Общайтесь с продавцами в официальных чатах торговой платформы, здесь сохраняется история сообщений. Предложение перевести общение в сторонние мессенджеры или другие вебсайты должно насторожить. Не переходите по ссылкам в объявлениях или тем, которые в частной переписке может отправить продавец или покупатель. Они также могут быть фишинговыми.

Ознакомьтесь с условиями использования и политикой конфиденциальности сайта, на котором собираетесь покупать или продавать. Если такие разделы на странице отсутствуют, это должно насторожить.

Проверяйте репутацию продавца. Например, зарегистрируйте номер телефона или адрес электронной почты. Возможно, о нем уже были отрицательные отзывы.

Проверяйте номер телефона, банковскую карту и ссылку на сомнительный сайт на сайте Киберполиции в разделе «Стоп фрауд». Возможно, мошенники уже находятся в базе правоохранителей.

Обращайте внимание на новости, в которых рассказывают о распространенных схемах мошенничества в интернете при покупке, продаже – или мошенничества под видом благотворительности или различных выплат и «помощи от государства».

Напомним

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, как защитить электроприборы от перепада напряжения после восстановления электроснабжения.