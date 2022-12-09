Як захистити техніку від перепаду напруги: поради від ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала поради, як захистити електроприлади від перепаду напруги після відновлення електропостачання, передає УНН із посиланням на Telegram ДСНС.
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"Внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка", – ідеться у повідомленні.
Як вберегти техніку в разі відключення світла
• вимикайте електроприлади від мережі, використовуйте стабілізатори напруги;
• вмикайте прилади лише через півгодини після подачі струму. Робіть це поетапно, щоб не з'являвся різкий стрибок споживання;
• купуйте лише сертифіковані електроприлади в ліцензованих точках продажу і використовуйте їх відповідно до інструкції;
• контролюйте використання приладів обігріву та генераторів;
• не встановлюйте електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші апарати на горючі основи.
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