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Як захистити техніку від перепаду напруги: поради від ДСНС

Як захистити техніку від перепаду напруги: поради від ДСНС

Київ • УНН

 • 1510959 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій дала поради, як захистити електроприлади від перепаду напруги після відновлення електропостачання, передає УНН із посиланням на Telegram ДСНС.

Цитата

"Внаслідок перепаду напруги після відновлення електропостачання може вийти з ладу електротехніка", – ідеться у повідомленні.

Як вберегти техніку в разі відключення світла

• вимикайте електроприлади від мережі, використовуйте стабілізатори напруги;

• вмикайте прилади лише через півгодини після подачі струму. Робіть це поетапно, щоб не з'являвся різкий стрибок споживання;

• купуйте лише сертифіковані електроприлади в ліцензованих точках продажу і використовуйте їх відповідно до інструкції;

• контролюйте використання приладів обігріву та генераторів;

• не встановлюйте електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші апарати на горючі основи.

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