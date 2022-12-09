Как защитить технику от перепада напряжения: советы от ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, как защитить электроприборы от перепада напряжения после возобновления электроснабжения, передает УНН со ссылкой на Telegram ГСЧС.
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"В результате перепада напряжения после восстановления электроснабжения может выйти из строя электротехника", – говорится в сообщении.
Как уберечь технику при отключении света
• выключайте электроприборы от сети, используйте стабилизаторы напряжения;
• включайте приборы через полчаса после подачи тока. Делайте это поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления;
• покупайте только сертифицированные электроприборы в лицензированных точках продаж и используйте их в соответствии с инструкцией;
• контролируйте использование приборов обогрева и генераторов;
• не устанавливайте электророзетки, выключатели, переключатели и другие аппараты на горючие основания.
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