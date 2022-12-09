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Как защитить технику от перепада напряжения: советы от ГСЧС

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям дала советы, как защитить электроприборы от перепада напряжения после возобновления электроснабжения, передает УНН со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Цитата

"В результате перепада напряжения после восстановления электроснабжения может выйти из строя электротехника", – говорится в сообщении.

Как уберечь технику при отключении света

• выключайте электроприборы от сети, используйте стабилизаторы напряжения;

• включайте приборы через полчаса после подачи тока. Делайте это поэтапно, чтобы не появлялся резкий скачок потребления;

• покупайте только сертифицированные электроприборы в лицензированных точках продаж и используйте их в соответствии с инструкцией;

• контролируйте использование приборов обогрева и генераторов;

• не устанавливайте электророзетки, выключатели, переключатели и другие аппараты на горючие основания.

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