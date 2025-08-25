Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей

З кінця літа й до жовтня кажани в Україні залишають літні колонії й вирушають на зимівлю. Часто вони оселяються навіть у багатоповерхівках, шукаючи безпечний притулок. Як поводитися з тваринами, щоб не нашкодити їм і собі - журналісту УНН розповіла фахівчиня Українського Центру реабілітації рукокрилих Альона Прилуцька.

З кінця літа й до початку осені в Україні починається активна міграція кажанів у пошуках безпечних місць для зимівлі. У більшості видів цей період стартує вже в серпні–вересні й триває до жовтня. Тоді тварини залишають свої літні колонії та вирушають до печер, шахт або старих будівель, де зможуть пережити холодні місяці.

Міграційні маршрути цих рукокрилих можуть сягати сотень кілометрів. Вони орієнтуються за допомогою ехолокації й безпомилково знаходять потрібні сховища. Від правильного вибору зимового місця залежить, чи виживе колонія до весни.

Часто зимівля відбувається у містах. Багатоповерхівки з щілинами та тріщинами здаються кажанам схожими на природні печери. Тварини не прагнуть шкодити людям - вони просто шукають безпечний притулок. На жаль, зникнення природних місць проживання підштовхує їх до міських територій.

Що робити, якщо кажан залетів у вашу домівку влітку

Якщо ввечері чи вночі кажан залетів до вашої домівки:

не панікуйте. Звичайно, для більшості людей поява кажана – це стрес, проте варто пам’ятати, що для тварини, яка значно менша від нас, це також неймовірний стрес;

завадьте тваринці проникнути вглиб квартири. Відкрийте вікно якомога ширше та рушником спрямуйте її на вулицю. Або ж дочекайтеся, допоки вона самостійно вилетить у вікно. Не намагайтеся збити кажана різними предметами – це може травмувати тваринку та призвести до її загибелі;

якщо кажан перестав літати та сів на стіну чи іншу поверхню, вдягніть цупкі (наприклад, шкіряні) рукавички та спробуйте спіймати його. Намагайтеся тримати тваринку таким чином, аби її крила були притиснуті до тіла. Великий палець можна зафіксувати під підборіддям, тоді тварина не зможе Вас вкусити;

випустіть тварину на вулицю (якщо температура вище нульової відмітки). Можна випустити кажана «з руки» або посадити на стовбур дерева.

Якщо Ви знайшли сплячого кажана вдень:

вдягніть цупкі (наприклад, шкіряні) рукавички. Не беріть кажанів голіруч – вони можуть боляче вкусити, попереджають фахівці;

піймайте кажана, накривши його згори коробочкою та протиснувши плаский лист картону (дошку, папку) між стіною та кажаном. Потім перегорніть коробку, накриту картонкою. Таким чином тваринка опиниться всередині коробки;

Кажани у квартирі. Фото ГУ ДСНС у Волинські області

Якщо ви знайшли кажана взимку, або коли на вулиці вже мороз

Якщо взимку ви виявили тваринку на балконі чи в підсобних приміщеннях будинку, не чіпайте тварин.

Якщо Ви знайшли кажана в погребі, не чіпайте його, будь ласка! Нехай пробуде до весни, він самостійно вилетить. Впевніться, що є доступ на волю. Пам’ятайте, що всі види кажанів України внесені до Червоної книги. Їхнє вбивство та руйнування сховищ заборонено - наголосили у Центрі.

Також фахівці застерігають: не робіть ремонтні роботи взимку на балконах і фасадах, не міняйте вікна. Навесні, коли кажани покинуть зимові сховища, можна безпечно оглянути балкон чи фасад і закрити щілини, через які тварини потрапили всередину. Так ви збережете колонію живою та уникнете небажаного сусідства наступної зими.

Якщо ви виявили колонію у себе на балконі чи в приміщенні

Зателефонуйте до контакт-центру реабілітації рукокрилих: +38 066 305 9895. Центр має представників у багатьох містах. За потреби обережно переселіть кажанів у коробки: для цього надягніть щільні рукавички.

Складайте їх в один шар, на дно чи зверху покладіть злегка вологу тканину для підтримки вологості та температури. Тримайте коробки у прохолодному приміщенні (+3…+6°C). Дочекайтеся приїзду спеціалістів і передайте тварин їм - пояснюють фахівці.

Пам'ятайте, що кажани:

не агресивні та не нападають без причин;

не п’ють кров;

не передають хвороб повітряно-крапельним шляхом;

не руйнують матеріали будинку, де зимують.

"Ми наголошуємо на закриванні вікон ідучи з приміщень у період міграції з 1 серпня по середину вересня", - наголосила фахівчиня.

