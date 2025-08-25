$41.220.00
Ексклюзив
05:46 • 224 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
00:01 • 2350 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 18168 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 35661 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 36505 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34568 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 46853 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80249 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64281 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34601 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
24 серпня, 05:50 • 46853 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 07:20 • 80250 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 47698 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 61573 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей

Київ • УНН

 216 перегляди

З кінця літа до жовтня кажани мігрують в Україні, шукаючи місця для зимівлі, часто оселяючись у багатоповерхівках. Фахівці Українського Центру реабілітації рукокрилих радять, як поводитися з тваринами, щоб не нашкодити їм і собі.

Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей

З кінця літа й до жовтня кажани в Україні залишають літні колонії й вирушають на зимівлю. Часто вони оселяються навіть у багатоповерхівках, шукаючи безпечний притулок. Як поводитися з тваринами, щоб не нашкодити їм і собі - журналісту УНН розповіла фахівчиня Українського Центру реабілітації рукокрилих Альона Прилуцька.

З кінця літа й до початку осені в Україні починається активна міграція кажанів у пошуках безпечних місць для зимівлі. У більшості видів цей період стартує вже в серпні–вересні й триває до жовтня. Тоді тварини залишають свої літні колонії та вирушають до печер, шахт або старих будівель, де зможуть пережити холодні місяці.

Міграційні маршрути цих рукокрилих можуть сягати сотень кілометрів. Вони орієнтуються за допомогою ехолокації й безпомилково знаходять потрібні сховища. Від правильного вибору зимового місця залежить, чи виживе колонія до весни.

Часто зимівля відбувається у містах. Багатоповерхівки з щілинами та тріщинами здаються кажанам схожими на природні печери. Тварини не прагнуть шкодити людям - вони просто шукають безпечний притулок. На жаль, зникнення природних місць проживання підштовхує їх до міських територій.

Що робити, якщо кажан залетів у вашу домівку влітку

Якщо ввечері чи вночі кажан залетів до вашої домівки:

  • не панікуйте. Звичайно, для більшості людей поява кажана – це стрес, проте варто пам’ятати, що для тварини, яка значно менша від нас, це також неймовірний стрес;
    • завадьте тваринці проникнути вглиб квартири. Відкрийте вікно якомога ширше та рушником спрямуйте її на вулицю. Або ж дочекайтеся, допоки вона самостійно вилетить у вікно. Не намагайтеся збити кажана різними предметами – це може травмувати тваринку та призвести до її загибелі;
      • якщо кажан перестав літати та сів на стіну чи іншу поверхню, вдягніть цупкі (наприклад, шкіряні) рукавички та спробуйте спіймати його. Намагайтеся тримати тваринку таким чином, аби її крила були притиснуті до тіла. Великий палець можна зафіксувати під підборіддям, тоді тварина не зможе Вас вкусити;
        • випустіть тварину на вулицю (якщо температура вище нульової відмітки). Можна випустити кажана «з руки» або посадити на стовбур дерева.

          Якщо Ви знайшли сплячого кажана вдень:

          • вдягніть цупкі (наприклад, шкіряні) рукавички. Не беріть кажанів голіруч – вони можуть боляче вкусити, попереджають фахівці;
            • піймайте кажана, накривши його згори коробочкою та протиснувши плаский лист картону (дошку, папку) між стіною та кажаном. Потім перегорніть коробку, накриту картонкою. Таким чином тваринка опиниться всередині коробки;
              Кажани у квартирі. Фото ГУ ДСНС у Волинські області  
              Кажани у квартирі. Фото ГУ ДСНС у Волинські області  

              Якщо ви знайшли кажана взимку, або коли на вулиці вже мороз

              Якщо взимку ви виявили тваринку на балконі чи в підсобних приміщеннях будинку, не чіпайте тварин.

              Якщо Ви знайшли кажана в погребі, не чіпайте його, будь ласка! Нехай пробуде до весни, він самостійно вилетить. Впевніться, що є доступ на волю. Пам’ятайте, що всі види кажанів України внесені до Червоної книги. Їхнє вбивство та руйнування сховищ заборонено

              - наголосили у Центрі.

              Також фахівці застерігають: не робіть ремонтні роботи взимку на балконах і фасадах, не міняйте вікна. Навесні, коли кажани покинуть зимові сховища, можна безпечно оглянути балкон чи фасад і закрити щілини, через які тварини потрапили всередину. Так ви збережете колонію живою та уникнете небажаного сусідства наступної зими.

              Якщо ви виявили колонію у себе на балконі чи в приміщенні

              Зателефонуйте до контакт-центру реабілітації рукокрилих: +38 066 305 9895. Центр має представників у багатьох містах. За потреби обережно переселіть кажанів у коробки: для цього надягніть щільні рукавички.

              Складайте їх в один шар, на дно чи зверху покладіть злегка вологу тканину для підтримки вологості та температури. Тримайте коробки у прохолодному приміщенні (+3…+6°C). Дочекайтеся приїзду спеціалістів і передайте тварин їм

              - пояснюють фахівці.

              Пам'ятайте, що кажани:

              • не агресивні та не нападають без причин;
                • не п’ють кров;
                  • не передають хвороб повітряно-крапельним шляхом;
                    • не руйнують матеріали будинку, де зимують.

                      "Ми наголошуємо на закриванні вікон ідучи з приміщень у період міграції з 1 серпня по середину вересня", - наголосила фахівчиня.

                      Двох жителів Сум покусали кажани: у МОЗ розповіли, як уберегтись від сказу06.08.25, 18:33 • 3686 переглядiв

                      Альона Уткіна

