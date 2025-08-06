Двох жителів Сум покусали кажани: у МОЗ розповіли, як уберегтись від сказу
Київ • УНН
Дві особи звернулися до лікарні в Сумах після укусів кажанів наприкінці липня. Постраждалим негайно призначили антирабічне лікування, оскільки кажани можуть бути переносниками вірусу сказу.
У Сумах двоє людей звернулись до лікарів після того, як їх вкусили кажани. Ці тварини часто є безсимптомними переносниками вірусу сказу, повідомляє УНН з посиланням на Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.
Деталі
Наприкінці липня поточного року до Сумської міської лікарні звернулись двоє постраждалих від укусів кажанів. Обидва випадки трапились, коли люди намагалися вигнати тварин зі своїх помешкань. Постраждалим негайно призначили антирабічне лікування.
У обласному центрі контролю і профілактики хвороб озвучили рекомендації:
- наразі триває сезон міграції кажанів - вони шукають місце для зимівлі. На людей вони зазвичай не нападають – тільки, якщо їх не лякати чи провокувати. Укус є реакцією самозахисту від небезпеки;
- якщо кажани залетіли в житло, треба поводитися спокійно, аби не злякати їх. В таких випадках треба переходити в інше приміщення та телефонувати 112 або в службу порятунку тварин.
Крім того, в центрі нагадали, що кажани, як і більшість теплокровних тварин, можуть бути переносниками вірусу, який викликає захворювання на сказ. Серед свійських тварин носіями цієї хвороби є собаки і коти, а у дикій природі носіями є вовки, лисиці, кажани, їжаки тощо.
Заразитися можна через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, а також через потрапляння зараженої збудником слини на слизові оболонки або ушкоджену шкіру людини. Інкубаційний період сказу в людини триває від 7 днів до 3 місяців, а за певних умов і факторів (локалізація та кількість укусів, глибина рани, вид тварини та її вірусне навантаження) навіть рік і більше
Всього в 2024 році 1356 жителів Сумщини звернулись в різні лікувальні заклади області з приводу укусів тваринами.
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