Двох жителів Сум покусали кажани: у МОЗ розповіли, як уберегтись від сказу

У Сумах двоє людей звернулись до лікарів після того, як їх вкусили кажани. Ці тварини часто є безсимптомними переносниками вірусу сказу, повідомляє УНН з посиланням на Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Наприкінці липня поточного року до Сумської міської лікарні звернулись двоє постраждалих від укусів кажанів. Обидва випадки трапились, коли люди намагалися вигнати тварин зі своїх помешкань. Постраждалим негайно призначили антирабічне лікування.

У обласному центрі контролю і профілактики хвороб озвучили рекомендації:

Крім того, в центрі нагадали, що кажани, як і більшість теплокровних тварин, можуть бути переносниками вірусу, який викликає захворювання на сказ. Серед свійських тварин носіями цієї хвороби є собаки і коти, а у дикій природі носіями є вовки, лисиці, кажани, їжаки тощо.

Заразитися можна через укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, а також через потрапляння зараженої збудником слини на слизові оболонки або ушкоджену шкіру людини. Інкубаційний період сказу в людини триває від 7 днів до 3 місяців, а за певних умов і факторів (локалізація та кількість укусів, глибина рани, вид тварини та її вірусне навантаження) навіть рік і більше