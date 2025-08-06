Двух жителей Сум покусали летучие мыши: в Минздраве рассказали, как уберечься от бешенства
Киев • УНН
Два человека обратились в больницу в Сумах после укусов летучих мышей в конце июля. Пострадавшим немедленно назначили антирабическое лечение, поскольку летучие мыши могут быть переносчиками вируса бешенства.
В Сумах два человека обратились к врачам после того, как их укусили летучие мыши. Эти животные часто являются бессимптомными переносчиками вируса бешенства, сообщает УНН со ссылкой на Сумской областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.
Детали
В конце июля текущего года в Сумскую городскую больницу обратились двое пострадавших от укусов летучих мышей. Оба случая произошли, когда люди пытались выгнать животных из своих жилищ. Пострадавшим немедленно назначили антирабическое лечение.
В областном центре контроля и профилактики болезней озвучили рекомендации:
- сейчас продолжается сезон миграции летучих мышей - они ищут место для зимовки. На людей они обычно не нападают – только, если их не пугать или провоцировать. Укус является реакцией самозащиты от опасности;
- если летучие мыши залетели в жилище, нужно вести себя спокойно, чтобы не испугать их. В таких случаях нужно переходить в другое помещение и звонить 112 или в службу спасения животных.
Кроме того, в центре напомнили, что летучие мыши, как и большинство теплокровных животных, могут быть переносчиками вируса, который вызывает заболевание бешенством. Среди домашних животных носителями этой болезни являются собаки и кошки, а в дикой природе носителями являются волки, лисы, летучие мыши, ежи и т.д.
Заразиться можно через укус, царапину и микроповреждения кожи, а также через попадание зараженной возбудителем слюны на слизистые оболочки или поврежденную кожу человека. Инкубационный период бешенства у человека длится от 7 дней до 3 месяцев, а при определенных условиях и факторах (локализация и количество укусов, глубина раны, вид животного и его вирусная нагрузка) даже год и более
Всего в 2024 году 1356 жителей Сумщины обратились в различные лечебные учреждения области по поводу укусов животными.
Напомним
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