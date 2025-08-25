$41.220.00
Эксклюзив
05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
24 августа, 10:46
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
Эксклюзив
24 августа, 09:24
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Эксклюзив
24 августа, 05:50
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Эксклюзив
23 августа, 07:20
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей

Киев • УНН

 • 100 просмотра

С конца лета до октября летучие мыши мигрируют в Украине, ища места для зимовки, часто поселяясь в многоэтажках. Специалисты Украинского Центра реабилитации рукокрылых советуют, как обращаться с животными, чтобы не навредить им и себе.

Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей

С конца лета до октября летучие мыши в Украине покидают летние колонии и отправляются на зимовку. Часто они селятся даже в многоэтажках, ища безопасное убежище. Как обращаться с животными, чтобы не навредить им и себе - журналисту УНН рассказала специалист Украинского Центра реабилитации рукокрылых Алена Прилуцкая.

С конца лета и до начала осени в Украине начинается активная миграция летучих мышей в поисках безопасных мест для зимовки. У большинства видов этот период стартует уже в августе-сентябре и длится до октября. Тогда животные покидают свои летние колонии и отправляются в пещеры, шахты или старые здания, где смогут пережить холодные месяцы.

Миграционные маршруты этих рукокрылых могут достигать сотен километров. Они ориентируются с помощью эхолокации и безошибочно находят нужные убежища. От правильного выбора зимнего места зависит, выживет ли колония до весны.

Часто зимовка происходит в городах. Многоэтажки со щелями и трещинами кажутся летучим мышам похожими на природные пещеры. Животные не стремятся вредить людям - они просто ищут безопасное убежище. К сожалению, исчезновение природных мест обитания подталкивает их к городским территориям.

Что делать, если летучая мышь залетела в ваш дом летом

Если вечером или ночью летучая мышь залетела в ваш дом:

  • не паникуйте. Конечно, для большинства людей появление летучей мыши – это стресс, однако стоит помнить, что для животного, которое значительно меньше нас, это также невероятный стресс;
    • помешайте животному проникнуть вглубь квартиры. Откройте окно как можно шире и полотенцем направьте ее на улицу. Или же дождитесь, пока она самостоятельно вылетит в окно. Не пытайтесь сбить летучую мышь различными предметами – это может травмировать животное и привести к его гибели;
      • если летучая мышь перестала летать и села на стену или другую поверхность, наденьте плотные (например, кожаные) перчатки и попробуйте поймать ее. Старайтесь держать животное таким образом, чтобы его крылья были прижаты к телу. Большой палец можно зафиксировать под подбородком, тогда животное не сможет Вас укусить;
        • выпустите животное на улицу (если температура выше нулевой отметки). Можно выпустить летучую мышь «с руки» или посадить на ствол дерева.

          Если Вы нашли спящую летучую мышь днем:

          • наденьте плотные (например, кожаные) перчатки. Не берите летучих мышей голыми руками – они могут больно укусить, предупреждают специалисты;
            • поймайте летучую мышь, накрыв ее сверху коробочкой и просунув плоский лист картона (доску, папку) между стеной и летучей мышью. Затем переверните коробку, накрытую картонкой. Таким образом животное окажется внутри коробки;
              Летучие мыши в квартире. Фото ГУ ГСЧС в Волынской области  
              Летучие мыши в квартире. Фото ГУ ГСЧС в Волынской области  

              Если вы нашли летучую мышь зимой, или когда на улице уже мороз

              Если зимой вы обнаружили животное на балконе или в подсобных помещениях дома, не трогайте животных.

              Если Вы нашли летучую мышь в погребе, не трогайте ее, пожалуйста! Пусть пробудет до весны, она самостоятельно вылетит. Убедитесь, что есть доступ на волю. Помните, что все виды летучих мышей Украины внесены в Красную книгу. Их убийство и разрушение убежищ запрещено

              - подчеркнули в Центре.

              Также специалисты предостерегают: не делайте ремонтные работы зимой на балконах и фасадах, не меняйте окна. Весной, когда летучие мыши покинут зимние убежища, можно безопасно осмотреть балкон или фасад и закрыть щели, через которые животные попали внутрь. Так вы сохраните колонию живой и избежите нежелательного соседства следующей зимой.

              Если вы обнаружили колонию у себя на балконе или в помещении

              Позвоните в контакт-центр реабилитации рукокрылых: +38 066 305 9895. Центр имеет представителей во многих городах. При необходимости осторожно переселите летучих мышей в коробки: для этого наденьте плотные перчатки.

              Складывайте их в один слой, на дно или сверху положите слегка влажную ткань для поддержания влажности и температуры. Держите коробки в прохладном помещении (+3…+6°C). Дождитесь приезда специалистов и передайте животных им

              - объясняют специалисты.

              Помните, что летучие мыши:

              • не агрессивны и не нападают без причин;
                • не пьют кровь;
                  • не передают болезни воздушно-капельным путем;
                    • не разрушают материалы дома, где зимуют.

                      "Мы настаиваем на закрывании окон, уходя из помещений в период миграции с 1 августа по середину сентября", - подчеркнула специалист.

                      Двух жителей Сум покусали летучие мыши: в Минздраве рассказали, как уберечься от бешенства06.08.25, 18:33 • 3686 просмотров

                      Алена Уткина

