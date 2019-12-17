Серія булітів допомогла Україні здобути другу перемогу на ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Передостанній день молодіжного чемпіонату світу з хокею у Києві пройшов за участю трьох матчів в одному з яких Україна боролася із однолітками з Італії, повідомляє УНН з посиланням на ФХУ.
На початку гри команди обмінялися швидкими шайбами. Рахунок вдалося відкрити “синьо-жовтим” (Крівошапкін), але не встигла годинникова стрілка зробити повний оберт, як італійці зрівняли (Олер). Перший період так і закінчився з нічийним рахунком.
І другий, і третій період наші хлопці намагалися закинути шайбу і вийти вперед, але голкіпер італійців Давіде Фатані був непробивним.
Тож після фінального свитка гра перейшла у перший у нинішньому чемпіонаті овертайм. Він переможця не виявив. Все вирішилося у серії булітів. Влучний кидок Дениса Архипенка приніс перемогу українській збірній, а з нею і збереження прописки у дивізіоні (2:1).
У попередньому матчі естонці намагалися нав’язати свою гру полякам, але все одно поступилися з рахунком 3:6. А у стартовому матчі було виявлено переможця чемпіонату. Французька збірна програла з мінімальним відривом рахунку 2:3, тим самим подарувавши першість угорцям.
Додамо, “жовто-блакитні” набрали 5 очок і займають 4 рядок. Лідером йдуть угорці — 12.