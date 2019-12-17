Серия буллитов помогла Украине получить вторую победу на ЧМ по хоккею

В начале игры команды обменялись быстрыми шайбами. Счет удалось открыть “сине-желтым” (Кривошапкин), но не успела часовая стрелка сделать полный оборот, как итальянцы сравняли (Олер). Первый период так и закончился с ничейным счетом.

И второй, и третий период наши ребята пытались забросить шайбу и выйти вперед, но голкипер итальянцев Давиде Фатани был непробиваемым.

Поэтому после финального свитка игра перешла в первый в нынешнем чемпионате овертайм. Он победителя не выявил. Все решилось в серии буллитов. Точный бросок Дениса Архипенко принес победу украинской сборной, а с ней и сохранение прописки в дивизионе (2:1).

В предыдущем матче эстонцы пытались навязать свою игру полякам, но все равно уступили со счетом 3:6. А в стартовом матче был выявлен победитель чемпионата. Французская сборная проиграла с минимальным отрывом счете 2:3, тем самым подарив первенство венграм.

Добавим, “желто-голубые” набрали 5 очков и занимают 4 строчку. Лидером идут венгры — 12.