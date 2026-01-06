Серійний випуск МС-21 у росії знову відклали
Початок серійного виробництва російського літака МС-21, який розробляється з 2009 року, знову перенесено. Жодного серійного літака для авіакомпаній досі не випущено, і ситуація не зміниться до кінця 2026 року.
У росії знову перенесли початок серійного виробництва літака МС-21, який розробляють із 2009 року. Попри багаторазові обіцянки, жодного серійного літака для авіакомпаній досі не випущено. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
За попередньою інформацією, запуск МС-21 у серійне виробництво планували ще у 2016 році. Згодом, строки переносили на 2019, 2020, 2022 та 2024 роки. Пізніше заявляли, що серійний випуск розпочнеться "швидше за все у 2025-му".
Наразі ситуація не змінилася: літаків для авіакомпаній немає і, ймовірно, не буде до кінця 2026 року.
Ситуація яскраво показує реальний стан усієї галузі. Те саме відбувається і з іншими "імпортозаміщеними" лайнерами - попри гучні заяви, цифри свідчать про провал. Замість обіцяних 127 літаків, які російський авіапром планував випустити за 2023–2025 роки, цивільні компанії отримали лише 13 бортів. А у 2026-му очікується поставка аж трьох літаків Іл-114, але і це не точно
Також у публікації підкреслено і те, що російська авіагалузь деградує на тлі санкцій і війни.
російська авіагалузь деградує через санкції та війну: компанії банкрутують, парк стрімко старіє, технічні інциденти стають нормою, а пасажирські перельоти - "грою на виживання". Все це наслідок політики кремля
