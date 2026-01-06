Серійний випуск МС-21 у росії знову відклали

$42.420.13
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 12950 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 36660 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 66771 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 39735 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 42033 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 43724 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 107363 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71243 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96596 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100472 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення5 січня, 22:32
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 66771 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 43673 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 107363 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 164204 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Піт Гегсет
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Ізраїль
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Ракетний комплекс "Тор"

Серійний випуск МС-21 у росії знову відклали

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Початок серійного виробництва російського літака МС-21, який розробляється з 2009 року, знову перенесено. Жодного серійного літака для авіакомпаній досі не випущено, і ситуація не зміниться до кінця 2026 року.

Серійний випуск МС-21 у росії знову відклали
Фото: ЦПД РНБО України

У росії знову перенесли початок серійного виробництва літака МС-21, який розробляють із 2009 року. Попри багаторазові обіцянки, жодного серійного літака для авіакомпаній досі не випущено. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, запуск МС-21 у серійне виробництво планували ще у 2016 році. Згодом, строки переносили на 2019, 2020, 2022 та 2024 роки. Пізніше заявляли, що серійний випуск розпочнеться "швидше за все у 2025-му".

Наразі ситуація не змінилася: літаків для авіакомпаній немає і, ймовірно, не буде до кінця 2026 року.

Ситуація яскраво показує реальний стан усієї галузі. Те саме відбувається і з іншими "імпортозаміщеними" лайнерами - попри гучні заяви, цифри свідчать про провал. Замість обіцяних 127 літаків, які російський авіапром планував випустити за 2023–2025 роки, цивільні компанії отримали лише 13 бортів. А у 2026-му очікується поставка аж трьох літаків Іл-114, але і це не точно

 - йдеться у дописі.

Також у публікації підкреслено і те, що російська авіагалузь деградує на тлі санкцій і війни.

російська авіагалузь деградує через санкції та війну: компанії банкрутують, парк стрімко старіє, технічні інциденти стають нормою, а пасажирські перельоти - "грою на виживання". Все це наслідок політики кремля

- йдеться у публікації.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації виявив нову тактику рф у TikTok: масова реєстрація акаунтів перед святами з емоційним ШІ-контентом. Після набору аудиторії профілі змінюють тематику, просуваючи маніпулятивні наративи.

Алла Кіосак

російська пропаганда
Санкції
Техніка
Війна в Україні