Серийный выпуск МС-21 в россии снова отложили

Эксклюзив
5 января, 19:29 • 12935 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 36633 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 66725 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 39713 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 42014 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 43714 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 107338 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71240 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96594 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100470 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Популярные новости
Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения5 января, 22:32 • 4812 просмотра
Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР5 января, 23:55 • 3144 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 8152 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 3412 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 4540 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 19542 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 43645 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 164185 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 12153 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 58013 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 52372 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 48762 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 56850 просмотра
Серийный выпуск МС-21 в россии снова отложили

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Начало серийного производства российского самолета МС-21, который разрабатывается с 2009 года, снова перенесено. Ни одного серийного самолета для авиакомпаний до сих пор не выпущено, и ситуация не изменится до конца 2026 года.

Серийный выпуск МС-21 в россии снова отложили
Фото: ЦПД СНБО Украины

В россии снова перенесли начало серийного производства самолета МС-21, который разрабатывают с 2009 года. Несмотря на многократные обещания, ни одного серийного самолета для авиакомпаний до сих пор не выпущено. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, запуск МС-21 в серийное производство планировали еще в 2016 году. Впоследствии сроки переносили на 2019, 2020, 2022 и 2024 годы. Позже заявляли, что серийный выпуск начнется "скорее всего в 2025-м".

Сейчас ситуация не изменилась: самолетов для авиакомпаний нет и, вероятно, не будет до конца 2026 года.

Ситуация ярко показывает реальное состояние всей отрасли. То же самое происходит и с другими "импортозамещенными" лайнерами - несмотря на громкие заявления, цифры свидетельствуют о провале. Вместо обещанных 127 самолетов, которые российский авиапром планировал выпустить за 2023–2025 годы, гражданские компании получили лишь 13 бортов. А в 2026-м ожидается поставка аж трех самолетов Ил-114, но и это не точно

 - говорится в сообщении.

Также в публикации подчеркнуто и то, что российская авиаотрасль деградирует на фоне санкций и войны.

российская авиаотрасль деградирует из-за санкций и войны: компании банкротятся, парк стремительно стареет, технические инциденты становятся нормой, а пассажирские перелеты - "игрой на выживание". Все это следствие политики кремля

- говорится в публикации.

Напомним

Центр противодействия дезинформации обнаружил новую тактику рф в TikTok: массовая регистрация аккаунтов перед праздниками с эмоциональным ИИ-контентом. После набора аудитории профили меняют тематику, продвигая манипулятивные нарративы.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
российская пропаганда
Санкции
Техника
Война в Украине