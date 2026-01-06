Серийный выпуск МС-21 в россии снова отложили
Киев • УНН
Начало серийного производства российского самолета МС-21, который разрабатывается с 2009 года, снова перенесено. Ни одного серийного самолета для авиакомпаний до сих пор не выпущено, и ситуация не изменится до конца 2026 года.
В россии снова перенесли начало серийного производства самолета МС-21, который разрабатывают с 2009 года. Несмотря на многократные обещания, ни одного серийного самолета для авиакомпаний до сих пор не выпущено. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.
Детали
По предварительной информации, запуск МС-21 в серийное производство планировали еще в 2016 году. Впоследствии сроки переносили на 2019, 2020, 2022 и 2024 годы. Позже заявляли, что серийный выпуск начнется "скорее всего в 2025-м".
Сейчас ситуация не изменилась: самолетов для авиакомпаний нет и, вероятно, не будет до конца 2026 года.
Ситуация ярко показывает реальное состояние всей отрасли. То же самое происходит и с другими "импортозамещенными" лайнерами - несмотря на громкие заявления, цифры свидетельствуют о провале. Вместо обещанных 127 самолетов, которые российский авиапром планировал выпустить за 2023–2025 годы, гражданские компании получили лишь 13 бортов. А в 2026-м ожидается поставка аж трех самолетов Ил-114, но и это не точно
Также в публикации подчеркнуто и то, что российская авиаотрасль деградирует на фоне санкций и войны.
российская авиаотрасль деградирует из-за санкций и войны: компании банкротятся, парк стремительно стареет, технические инциденты становятся нормой, а пассажирские перелеты - "игрой на выживание". Все это следствие политики кремля
Напомним
Центр противодействия дезинформации обнаружил новую тактику рф в TikTok: массовая регистрация аккаунтов перед праздниками с эмоциональным ИИ-контентом. После набора аудитории профили меняют тематику, продвигая манипулятивные нарративы.