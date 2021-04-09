Серед українців зросла впевненість, що відносини між Україною та США покращаться за президентства Байдена

Цитата:

"43% переконані, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Джо Байдена (у лютому 2020 таких було 38%). 41% говорять, що вони не зміняться, лише 6% очікують погіршення", - повідомляється за результатами опитування.

Деталі

Повідомляється, що 68% зазначили, що чули про першу телефонну розмову між Президентом Зеленським та Президентом США Байденом (21% – багато чули, 47% – щось чули). 32% нічого про це не знають. 50% позитивно ставляться до цієї новини, 35% – нейтрально, лише 9% – негативно. Серед тих, хто добре знає про розмову двох президентів, майже 70% позитивно ставляться до цього факту.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Доповнення

2 квітня відбулась перша телефонна розмова президентів США і України - Байдена і Зеленського.

Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону - вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.