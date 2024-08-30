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Актуальне
Сербія купує 12 винищувачів Rafale у Франції за 2,7 млрд євро

Сербія купує 12 винищувачів Rafale у Франції за 2,7 млрд євро

Київ • УНН

 • 13072 перегляди

Сербія підписала угоду з Dassault Aviation на придбання 12 нових винищувачів Rafale за 2,7 млрд євро. Це найбільша збройова угода Сербії з часу незалежності, що сигналізує про відхід від Росії як традиційного постачальника зброї.

Сербія в четвер підписала знаменну угоду з французькою Dassault Aviation для купівлі 12 нових винищувачів Rafale за 2,7 млрд євро (2,99 млрд доларів), пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Угода, підписана міністром оборони Сербії Братиславом Гашичем та генеральним директором Dassault Aviation Еріком Трапп'є, також включає повний пакет допоміжної логістики, запасні двигуни та деталі, повідомив президент Сербії Александар Вучич на пресконференції.

"Дюжина абсолютно нових літаків належатиме Сербії... це сприятиме значному підвищенню оперативних можливостей нашої армії", - сказав Вучич.

"Ми раді стати частиною клубу Rafale", - додав він.

Придбання, зроблене під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Белграда, сигналізує про серйозну зміну в політиці та безпеці Сербії, відході від росії, її традиційного союзника та постачальника зброї, зауважує видання.

Макрон сказав, що Європі потрібна сильна та демократична Сербія, тоді як Белграду потрібен "сильний та суверенний ЄС".

"Вибір літаків Rafale Сербією в цьому контексті є чітким вибором довгострокового союзу між нашими двома країнами", - сказав Макрон.

Купівля Rafale - найбільша угода щодо зброї з того часу, як Сербія стала незалежною від свого державного союзу з Чорногорією у 2006 році.

Вучич сказав, що Сербія заплатить за літаки два транші по 421 мільйону євро у 2024 та 2025 роках.

Він не уточнив, коли Сербія отримає свої перші Rafale, але сказав, що вони будуть поставлятися з ракетами середньої дальності MICA класу "повітря-повітря" виробництва французької MBDA замість більш складних ракет Meteor з більшою дальністю дії.

Доповнення

Белград скоротив військову співпрацю з москвою після вторгнення росії в Україну і засудив це вторгнення, але на відміну від ЄС, до якого він хоче вступити, та інших західних країн, він не ввів санкції проти москви.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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