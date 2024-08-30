Сербия покупает 12 истребителей Rafale у Франции за 2,7 млрд евро

Сербия в четверг подписала знаменательное соглашение с французской Dassault Aviation для покупки 12 новых истребителей Rafale за 2,7 млрд евро (2,99 млрд долларов), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Соглашение, подписанное министром обороны Сербии Братиславом Гашичем и генеральным директором Dassault Aviation Эриком Траппье, также включает полный пакет вспомогательной логистики, запасные двигатели и детали, сообщил президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции.

"Дюжина совершенно новых самолетов будет принадлежать Сербии... это будет способствовать значительному повышению оперативных возможностей нашей армии", - сказал Вучич.

"Мы рады стать частью клуба Rafale", - добавил он.

Приобретение, сделанное во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белград, сигнализирует о серьезном изменении в политике и безопасности Сербии, отходе от россии, ее традиционного союзника и поставщика оружия, отмечает издание.

Макрон сказал, что Европе нужна сильная и демократическая Сербия, тогда как Белграду нужен "сильный и суверенный ЕС".

"Выбор самолетов Rafale Сербией в этом контексте является четким выбором долгосрочного союза между нашими двумя странами", - сказал Макрон.

Покупка Rafale - крупнейшая сделка по оружию с тех пор, как Сербия стала независимой от своего государственного союза с Черногорией в 2006 году.

Вучич сказал, что Сербия заплатит за самолеты два транша по 421 миллиону евро в 2024 и 2025 годах.

Он не уточнил, когда Сербия получит свои первые Rafale, но сказал, что они будут поставляться с ракетами средней дальности MICA класса "воздух-воздух" производства французской MBDA вместо более сложных ракет Meteor с большей дальностью действия.

Дополнение

Белград сократил военное сотрудничество с москвой после вторжения россии в Украину и осудил это вторжение, но в отличие от ЕС, в который он хочет вступить, и других западных стран, он не ввел санкции против москвы.