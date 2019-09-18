Сенцов сходив на виставу у столичний театр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов сходив на виставу "Схід-Захід", яку показували в драматичному театрі "Актор" в Києві. Про це Сенцов написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Вчора після спектаклю "Схід-Захід" з акторами театру Актора. Дякую їм за участь і співучасть", - написав Сенцов.
Довідка УНН: Вистава Влади Бєлозоренко "Схід-Захід" – це п'ять п'єс, написаних підлітками зі Сходу і Заходу України у межах проекту "Class Act: Схід-Захід".
Нагадаємо, Сенцов зустрівся зі співрежисером фільму “Номери” Сеітаблаєвим.