Сенцов сходил на спектакль в столичный театр

"Вчера после спектакля "Восток-Запад" с актерами театра Актера. Спасибо им за участие и соучастие", - написал Сенцов.

Справка УНН: Спектакль Влады Белозоренко "Восток-Запад" - это пять пьес, написанных подростками с Востока и Запада Украины в рамках проекта "Class Act: Восток-Запад".

Напомним, Сенцов встретился с сорежиссером фильма "Номера" Сеитаблаевым.