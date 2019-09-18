Сенцов сходил на спектакль в столичный театр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Освобожденный с российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов сходил на спектакль "Восток-Запад", которую показывали в драматическом театре "Актер" в Киеве. Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера после спектакля "Восток-Запад" с актерами театра Актера. Спасибо им за участие и соучастие", - написал Сенцов.
Справка УНН: Спектакль Влады Белозоренко "Восток-Запад" - это пять пьес, написанных подростками с Востока и Запада Украины в рамках проекта "Class Act: Восток-Запад".
Напомним, Сенцов встретился с сорежиссером фильма "Номера" Сеитаблаевым.