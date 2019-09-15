Сенцов зустрівся зі співрежисером фільму “Номери” Сеітаблаєвим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов зустрівся з співрежисером фільму за своєю п’єсою “Номери” Ахтемом Сеітаблаєвим. Сенцов опублікував фото зустрічі на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
На зустрічі, крім Сенцова і Сеітаблаєва, були присутні інші українські кінематографісти.
Нагадаємо, 13 липня на Одеському кінофестивалі пройшла презентація трейлера українського фільму за п’єсою “Номери” Олега Сенцова.
Повнометражна художня стрічка “Номери” зараз знаходиться на фінальній стадії виробництва. Проект отримав фінансування від Міністерства культури України. Українська держава виділила на фільм 10 мільйонів гривень, а сам проект оцінили в 15 мільйонів гривень.
Як стверджували автори фільму, картина створювалася “під безпосереднім творчим керівництвом Олега Сенцова, що здійснювалося за допомогою листування”. Співрежисером фільму виступив Ахтем Сеітаблаєв, український режисер і актор кримськотатарського походження, відомий за такими фільмами, як: “Хайтарма”, “Чужа молитва”, “Кіборги”.
7 грудня 2018 року в Києві в Довженко-центрі пройшла прем’єра спектаклю “Номери” за п’єсою затриманного в Росії українського режисера Олега Сенцова.
Нагадаємо, днями на форумі YES в Києві український режисер Олег Сенцов показав банку з жовтою і синьою смугами, яка була при ньому в російських в’язницях, і закликав Президента України Володимира Зеленського наповнити її бірками інших звільнених.