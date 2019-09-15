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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 62125 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Сенцов встретился с сорежиссером фильма "Номера" Сеитаблаевым

Сенцов встретился с сорежиссером фильма "Номера" Сеитаблаевым

Киев  •  УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов встретился с сорежиссером фильма по своей пьесе "Номера" Ахтемом Сеитаблаевым. Сенцов опубликовал фото встречи на своей странице в Facebook, передает УНН.

На встрече, кроме Сенцова и Сеитаблаева, присутствовали другие украинские кинематографисты.

Напомним, 13 июля на Одесском кинофестивале прошла презентация трейлера украинского фильма по пьесе “Номера” Олега Сенцова.

Полнометражная художественная лента “Номера” сейчас находится на финальной стадии производства. Проект получил финансирование от Министерства культуры Украины. Украинское государство выделило на фильм 10 млн гривен, а сам проект оценили в 15 миллионов гривен.

Как утверждали авторы фильма, картина создавалась “под непосредственным творческим руководством Олега Сенцова, что осуществлялось посредством переписки”. Сорежиссером фильма выступил Ахтем Сеитаблаев, украинский режиссер и актер крымскотатарского происхождения, известный по таким фильмам, как: “Хайтарма”, “Чужая молитва”, “Киборги”.

7 декабря 2018 года в Киеве Довженко-центре прошла премьера спектакля “Номера” по пьесе задержанного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Напомним, на днях на форуме YES в Киеве украинский режиссер Олег Сенцов показал банка с желтой и синей полосами, которая была при нем в российских тюрьмах, и призвал Президента Украины Владимира Зеленского наполнить ее бирками других уволенных.

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