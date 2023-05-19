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Сенатори-демократи закликають Байдена використовувати 14 поправку, щоб уникнути дефолту за боргами

Сенатори-демократи закликають Байдена використовувати 14 поправку, щоб уникнути дефолту за боргами

Київ • УНН

 • 918450 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Група демократів у Сенаті США закликала президента Джо Байдена підготуватися до застосування 14-ї поправки Конституції США, щоб уникнути боргового дефолту у разі провалу переговорів із республіканцями, йдеться у листі. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

На чолі з Берні Сандерсом, 11 законодавців заявили, що хоча вони цінують зусилля Байдена щодо укладання двопартійної угоди щодо підняття стелі боргу, республіканці в Конгресі «діяли несумлінно».

«Ми звертаємося до вас з наполегливим проханням підготуватися до виконання своїх повноважень відповідно до 14-ї поправки Конституції, в якій чітко сказано: «Обґрунтованість державного боргу Сполучених Штатів… не повинно бути під сумнівом», — написали вони Байдену.

«Використання цих повноважень дозволило б Сполученим Штатам продовжувати своєчасно і без затримок оплачувати свої рахунки, запобігаючи глобальній катастрофі», — заявили вони.

Додамо

Байден продовжує переговори зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті під час його поїздки на саміт G7 до Японії цього тижня, напередодні дати 1 червня, коли міністерство фінансів США заявило, що в уряду можуть почати закінчуватися кошти, якщо стеля боргу не буде піднята.

Періодичне підняття ліміту запозичень федерального уряду дозволяє уряду оплачувати витрати, вже санкціоновані Конгресом.

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