Сенаторы-демократы призывают Байдена использовать 14 поправку, чтобы избежать дефолта по долгам

Детали

Во главе с Берни Сандерсом, 11 законодателей заявили, что хотя они ценят усилия Байдена по заключению двухпартийного соглашения по поднятию потолка долга, республиканцы в Конгрессе «действовали недобросовестно».

«Мы обращаемся к вам с настоятельной просьбой подготовиться к выполнению своих полномочий в соответствии с 14-й поправкой Конституции, в которой четко сказано: «Обоснованность государственного долга Соединенных Штатов… не должна быть под сомнением», — написали они Байдену.

«Использование этих полномочий позволило бы Соединенным Штатам продолжать своевременно и без задержек оплачивать свои счета, предотвращая глобальную катастрофу», — заявили они.

Добавим

Байден продолжает переговоры со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти во время его поездки на саммит G7 в Японию на этой неделе, в преддверии даты 1 июня, когда министерство финансов США заявило, что у правительства могут начать заканчиваться средства, если потолок долга не будет поднят.

Периодическое поднятие лимита заимствований федерального правительства позволяет правительству оплачивать расходы, уже санкционированные Конгрессом.