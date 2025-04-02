Сенатор Корі Букер понад 25 годин виступав проти політики Дональда Трампа
Київ • УНН
Демократ Корі Букер звинуватив Трампа у підриві демократії та розкритикував скорочення федерального уряду. Його 25-годинна промова побила рекорд 1957 року.
Сенатор від Демократичної партії США Корі Букер понад 25 годин виступав проти президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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В своїй промові Букер звинуватив Трампа у "безвідповідальному" виклику демократичним інститутам країни. Він розкритикував кампанію республіканського президента та його мільярдера-радника Ілона Маска щодо скорочення значних частин федерального уряду.
Наші інституції безвідповідально і неконституційно атакуються, навіть руйнуються
Він додав: для всіх американців це моральний момент. Йдеться про правильність або неправильність дій адміністрації США.
55 – річний Корі Букер є темношкірим сенатором: вперше він був обраний в 2013 році. Його спіч тривав 25 годин і 5 хвилин: він побив рекорд, встановлений сенатором Стромом Турмондом з Південної Кароліни у 1957 році. Тоді він виступав за ухвалення Закону про цивільні права у 1957 році.
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