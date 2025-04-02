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Сенатор Корі Букер понад 25 годин виступав проти політики Дональда Трампа

Київ • УНН

 • 5742 перегляди

Демократ Корі Букер звинуватив Трампа у підриві демократії та розкритикував скорочення федерального уряду. Його 25-годинна промова побила рекорд 1957 року.

Сенатор Корі Букер понад 25 годин виступав проти політики Дональда Трампа

Сенатор від Демократичної партії США Корі Букер понад 25 годин виступав проти президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В своїй промові Букер звинуватив Трампа у "безвідповідальному" виклику демократичним інститутам країни. Він розкритикував кампанію республіканського президента та його мільярдера-радника Ілона Маска щодо скорочення значних частин федерального уряду.

Наші інституції безвідповідально і неконституційно атакуються, навіть руйнуються

- сказав Букер. 

Він додав: для всіх американців це моральний момент. Йдеться про правильність або неправильність дій адміністрації США.

55 – річний Корі Букер є темношкірим сенатором: вперше він був обраний в 2013 році. Його спіч тривав 25 годин і 5 хвилин: він побив рекорд, встановлений сенатором Стромом Турмондом з Південної Кароліни у 1957 році. Тоді він виступав за ухвалення Закону про цивільні права у 1957 році.

Нагадаємо

У Сенаті США запропонували 500% мито для країн, які купують російські енергоносії та уран. Це може статися у випадку, якщо росіяни не припинять війну проти України.  

Євген Устименко

Євген Устименко

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