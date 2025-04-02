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Сенатор Кори Букер более 25 часов выступал против политики Дональда Трампа

Киев • УНН

 • 5736 просмотра

Демократ Кори Букер обвинил Трампа в подрыве демократии и раскритиковал сокращение федерального правительства. Его 25-часовая речь побила рекорд 1957 года.

Сенатор Кори Букер более 25 часов выступал против политики Дональда Трампа

Сенатор от Демократической партии США Кори Букер более 25 часов выступал против президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В своей речи Букер обвинил Трампа в "безответственном" вызове демократическим институтам страны. Он раскритиковал кампанию республиканского президента и его миллиардера-советника Илона Маска по сокращению значительных частей федерального правительства.

Наши институции безответственно и неконституционно атакуются, даже разрушаются

- сказал Букер. 

Он добавил: для всех американцев это моральный момент. Речь идет о правильности или неправильности действий администрации США.

55 – летний Кори Букер является темнокожим сенатором: впервые он был избран в 2013 году. Его спич длился 25 часов и 5 минут: он побил рекорд, установленный сенатором Стромом Турмондом из Южной Каролины в 1957 году. Тогда он выступал за принятие Закона о гражданских правах в 1957 году.

Напомним

В Сенате США предложили 500% пошлину для стран, покупающих российские энергоносители и уран. Это может произойти в случае, если россияне не прекратят войну против Украины.  

Евгений Устименко

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