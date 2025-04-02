Сенатор Кори Букер более 25 часов выступал против политики Дональда Трампа
Киев • УНН
Демократ Кори Букер обвинил Трампа в подрыве демократии и раскритиковал сокращение федерального правительства. Его 25-часовая речь побила рекорд 1957 года.
Сенатор от Демократической партии США Кори Букер более 25 часов выступал против президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В своей речи Букер обвинил Трампа в "безответственном" вызове демократическим институтам страны. Он раскритиковал кампанию республиканского президента и его миллиардера-советника Илона Маска по сокращению значительных частей федерального правительства.
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Он добавил: для всех американцев это моральный момент. Речь идет о правильности или неправильности действий администрации США.
55 – летний Кори Букер является темнокожим сенатором: впервые он был избран в 2013 году. Его спич длился 25 часов и 5 минут: он побил рекорд, установленный сенатором Стромом Турмондом из Южной Каролины в 1957 году. Тогда он выступал за принятие Закона о гражданских правах в 1957 году.
Напомним
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