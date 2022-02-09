Сенат США: Шольц підтвердив намір зупинки “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у розмові з американцями намір зупинити сертифікацію російського газопроводу “Північний потік-2” у рамках санкцій проти Росії в разі її нападу на Україну. Про це заявив лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл, передає УНН.
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“Гарні новини полягають у тому, що канцлер Шольц підтвердив те, що вчора говорив президент Байден: якщо станеться вторгнення, то „Північний потік-2“ не просуватиметься далі”, — заявив сенатор.
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Також Макконнелл наголосив, що адміністрація і президент США уже зараз мають повноваження застосувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні.
“Я думаю, найважливіше те, що адміністрація і президент США уже зараз мають повноваження застосувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, до вторгнення”, — підкреслив він.
Республіканець привітав зусилля колег щодо розробки нового законопроекту про обов’язкові санкції проти російського газопроводу.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден заявив, що російському газопроводу “Північний потік-2” прийде кінець, якщо Росія вторгнеться в Україну.