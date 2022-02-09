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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Сенат США: Шольц підтвердив намір зупинки “Північного потоку-2”

Сенат США: Шольц підтвердив намір зупинки “Північного потоку-2”

Київ • УНН

 • 15557 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив у розмові з американцями намір зупинити сертифікацію російського газопроводу “Північний потік-2” у рамках санкцій проти Росії в разі її нападу на Україну. Про це заявив лідер республіканської меншості в Сенаті США Мітч Макконнелл, передає УНН.

Цитата

“Гарні новини полягають у тому, що канцлер Шольц підтвердив те, що вчора говорив президент Байден: якщо станеться вторгнення, то „Північний потік-2“ не просуватиметься далі”, — заявив сенатор.

Деталі

Також Макконнелл наголосив, що адміністрація і президент США уже зараз мають повноваження застосувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні.

“Я думаю, найважливіше те, що адміністрація і президент США уже зараз мають повноваження застосувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, до вторгнення”, — підкреслив він.

Республіканець привітав зусилля колег щодо розробки нового законопроекту про обов’язкові санкції проти російського газопроводу.

Нагадаємо 

Президент США Джо Байден заявив, що російському газопроводу “Північний потік-2” прийде кінець, якщо Росія вторгнеться в Україну.

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