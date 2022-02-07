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При вторгненні РФ в Україну газопроводу прийде кінець — Байден

При вторгненні РФ в Україну газопроводу прийде кінець — Байден

Київ • УНН

 • 16538 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент США Джо Байден заявив, що російському газопроводу “Північний потік-2” прийде кінець, якщо Росія вторгнеться в Україну. Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність Берліна ввести санкції проти Москви, інформує УНН з посиланням на пресконференцію лідерів США та Німеччини.

Цитата

“Якщо Росія вторгнеться. Якщо танки і війська перетнуть кордони знову, то існуванню „Північному потоку-2“ прийде кінець. Я обіцяю вам, ми зможемо це зробити”, — заявив Байден.

Деталі

Президент США не уточнив, яким саме чином “прийде кінець” російському газопроводу.

Шольц заявив про готовність ввести санкції проти Росії при її нападу на Україну. Канцлер Німеччини додав, що Москва повинна розуміти наслідки, які її чекають у разі агресії.

“Ми готові до введення санкцій, якщо відбудеться військова агресія щодо України. Росія повинна розуміти, що стоїть перед обличчям серйозних наслідків. Ми публічно не розкриваємо деталі цих коштів, Росія повинна розуміти, що ситуація може погіршуватися. Але ми готуємо всі можливі кроки з нашими партнерами”, — уточнив Шольц.

Нагадаємо 

Шольц заявив про готовність ввести санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну.

Українські Національні Новини

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