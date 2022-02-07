Шольц заявив про готовність ввести санкції проти РФ у разі її вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність ввести санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Шольца на пресконференції з президентом США Джо Байденом.
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Шольц наголосив, що у разі російської агресії проти України всі союзники, США і Німеччина, трансатлантичне партнерство і НАТО повинні діяти разом. Німецький канцлер зазначив, що Берлін не хоче ініціювати санкції проти Росії.
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“Але якщо відбудеться агресія Росії проти України, ми готові діяти швидко і ефективно. Одночасно дуже важливо користуватися всіма дипломатичними засобами”, — підкреслив Шольц.
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