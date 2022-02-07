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15 марта, 19:03 • 105200 просмотра

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Шольц заявил о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину

Шольц заявил о готовности ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 14330 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Шольца на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Детали

Шольц отметил, что в случае российской агрессии против Украины все союзники, США и Германия, трансатлантическое партнерство и НАТО должны действовать вместе. Немецкий канцлер отметил, что Берлин не хочет инициировать санкции против России.

Цитата

“Но если произойдет агрессия России против Украины, мы готовы действовать быстро и эффективно. Одновременно очень важно пользоваться всеми дипломатическими средствами”, — подчеркнул Шольц.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

Украинские Национальные Новости

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