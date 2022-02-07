Переговори Путіна та Макрона завершилися: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним. Перемовини тривали понад п'ять годин. Про завершення переговорів розповів журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков. Тепер лідери проведуть прес-конференцію для преси, інформує УНН.
Деталі
На початку зустрічі президент Росії заявив про наявність “спільної стурбованості” РФ та Франції у сфері безпеки в Європі та висловив подяку за участь у виробленні рішень та готовності обговорювати тему.
Російський лідер підкреслив, що Франція бере фундаментальну участь у європейській безпеці, у тому числі розробці мінських угод та організації нормандського формату.
Макрон наголосив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки всі повелися “відповідально”. Також підкреслив на необхідності діалогу, висловивши припущення, що сьогоднішня зустріч може “відкрити шлях до деескалації”. Він додав, що хотів би обговорити питання безпеки, а також ситуацію навколо України, нормандський формат.
Що заявив Путін після перемовин:
— зустріч пройшла у діловому ключі;
— обговорили три головні вимоги РФ щодо НАТО: нерозширення, нерозповсюдження ракет, повернення Альянсу на кордону 1997 року;
— НАТО та США проігнорували пропозиції Росії;
— політика відкритих дверей НАТО надто вільна;
— НАТО означило Росію як супротивника;
— Захід продовжує “накачувати” Україну зброєю;
— Україна не бажає дотримуватися мінських угод і нормандських домовленостей.
Що заявив Макрон після перемовин:
— ситуація серйозна і ми повинні знайти шлях миру та стабільності в Європі, зараз для цього ще є час;
— НАТО не може відмовитися від політики відкритих дверей, але потрібно побудувати нові механізми;
— потрібно уникнути будь-якої ескалації, адже це ні в чиїх інтересах.
Нагадаємо
Як підтвердив глава МЗС України Дмитро Кулеба, після візиту до Москви французький лідер здійснить поїздку до Києва.