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15 марта, 19:03 • 104661 просмотра

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Переговоры Путина и Макрона завершились: детали

Переговоры Путина и Макрона завершились: детали

Киев • УНН

 • 46877 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов. О завершении переговоров рассказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Теперь лидеры проведут пресс-конференцию для прессы, информирует УНН.

Детали

В начале встречи президент России заявил о наличии “общей обеспокоенности” РФ и Франции в сфере безопасности в Европе и выразил благодарность за участие в выработке решений и готовности обсуждать тему.

Российский лидер подчеркнул, что Франция принимает фундаментальное участие в европейской безопасности, в том числе разработке Минских соглашений и организации нормандского формата.

Макрон подчеркнул необходимость того, чтобы в вопросе европейской безопасности все повели себя “ответственно”. Также на необходимости диалога, выразив предположение, что сегодняшняя встреча может открыть путь к деэскалации“. Он добавил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, а также ситуацию вокруг Украины, нормандский формат.

Что заявил Путин после переговоров:

— встреча прошла в деловом ключе;

— обсудили три главных требования РФ по НАТО: нерасширение, нераспространение ракет, возвращение Альянса на границы 1997 года;

— НАТО и США проигнорировали предложения России;

— политика открытых дверей НАТО слишком вольная;

— НАТО обозначило Россию как противника;

— Запад продолжает “накачивать” Украину оружием;

— Украина не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Что заявил Макрон после переговоров:

— ситуация серьезная и мы должны найти путь мира и стабильности в Европе, сейчас для этого еще есть время;

— НАТО не может отказаться от политики открытых дверей, но необходимо построить новые механизмы;

— нужно избежать какой-либо эскалации, ведь это ни в чьих интересах.

Напомним

Как подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, после визита в Москву французский лидер осуществит поездку в Киев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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