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Секретна база ЦРУ випадково потрапила до списку продажу урядових будівель - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27756 перегляди

База ЦРУ у Вірджинії помилково з'явилася у списку продажу урядових будівель від DODGE Ілона Маска. У будівлі зберігається понад 35 000 предметів родини Обами та інші секретні матеріали.

Секретна база ЦРУ випадково потрапила до списку продажу урядових будівель - ЗМІ

Cекретна база ЦРУ була помилково викрита в списку урядових будівель, які планується продати Департаментом ефективності уряду (DODGE) Ілона Маска. Серед скасованих договорів оренди - будівля, в якій зберігається понад 35 000 предметів, зібраних сім'єю Барака Обами.

Передає УНН із посиланням на Telegraph та Bloomberg.

Секретна база ЦРУ була помилково включена до списку урядових будівель, які планував продати Департамент ефективності уряду Ілона Маска (Doge), стверджується в заяві.

Об'єкт на півночі Вірджинії був включений до списку розпродажу, складеного Doge, але опинився серед 100 будівель, таємничим чином викреслених зі списку, повідомляє Bloomberg.

Чому гроші американських платників податків витрачаються на утримання порожніх будівель?

- йдеться у дописі від 2024 року.

Делікатність очевидної надсекретної будівлі ЦРУ у Вірджинії є предметом дискусій, зважаючи на те, що про її існування було добре відомо місцевим жителям.

У будівлі зберігаються не лише записи, але й понад 35 000 предметів, зібраних родиною Обами за вісім років його перебування на посаді президента. Багато з них, ймовірно, будуть виставлені на огляд, коли президентська бібліотека пана Обами зрештою відкриється в Чикаго.

На думку експертів з нерухомості, DODGE прагне знизити вартість оренди офісів, яка обходиться федеральному уряду в 5,23 мільярда доларів на рік.

Раніше цього місяця Адміністрація загальних служб - майновий підрозділ федерального уряду - оприлюднила список з 443 будівель, які вона вважає надлишковими.

Міністр фінансів США запевняє у безпеці даних американців під час роботи DOGE Маска: каже, їх зусилля заощадили до $50 млрд19.02.25, 11:39 • 102064 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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