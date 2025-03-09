Секретная база ЦРУ случайно попала в список продажи правительственных зданий - СМИ
Киев • УНН
База ЦРУ в Вирджинии ошибочно появилась в списке продажи правительственных зданий от DODGE Илона Маска. В здании хранится более 35 000 предметов семьи Обамы и другие секретные материалы.
Секретная база ЦРУ была ошибочно раскрыта в списке правительственных зданий, которые планируется продать Департаментом эффективности правительства (DODGE) Илона Маска. Среди отмененных договоров аренды - здание, в котором хранится более 35 000 предметов, собранных семьей Барака Обамы.
Передает УНН с ссылкой на Telegraph и Bloomberg.
Секретная база ЦРУ была ошибочно включена в список правительственных зданий, которые планировал продать Департамент эффективности правительства Илона Маска (Doge), утверждается в заявлении.
Объект на севере Вирджинии был включен в список распродажи, составленный Doge, но оказался среди 100 зданий, таинственным образом вычеркнутых из списка, сообщает Bloomberg.
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Деликатность очевидного сверхсекретного здания ЦРУ в Вирджинии является предметом дискуссий, учитывая, что о его существовании было хорошо известно местным жителям.
В здании хранятся не только записи, но и более 35 000 предметов, собранных семьей Обамы за восемь лет его пребывания на посту президента. Многие из них, вероятно, будут выставлены на обозрение, когда президентская библиотека господина Обамы в конечном итоге откроется в Чикаго.
По мнению экспертов по недвижимости, DODGE стремится снизить стоимость аренды офисов, которая обходится федеральному правительству в 5,23 миллиарда долларов в год.
Ранее в этом месяце Администрация общих служб - имущественный подразделение федерального правительства - опубликовала список из 443 зданий, которые она считает избыточными.
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