Щорічне свято українців запровадили у канадській провінції Альберта
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У канадській провінції Альберта запровадили щорічне свято українців, яке відзначатимуть 7 вересня. Про це повідомив посол України у Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Парламент провінції проголосував за Ukrainian Canadian Heritage Day Act. Документ проголошує український рік у провінції і запроваджує щорічне офіційне свято українців Альберти — 7 вересня”, — написав посол.
Він розповів, що закон зареєструвала Джесіка Літлвуд — депутатка з українським корінням. Він був проголосований одноголосно, представниками всіх партій і у трьох читаннях за один день.
“Українці зробили колосальний внесок у провінцію Альберта — спочатку в сільському господарстві, у лісівництві, на залізницях і в шахтах, а згодом — в уряді, громадянському суспільстві, промисловості, економічому розвитку і добробуті,” — йдеться в документі.
А.Шевченко додав, що це вже третя провінція Канади (після Саскатчевану та Манітоби), яка у 2016 проголосила український рік.